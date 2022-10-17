Подгорица, 17 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Общий оборот по платежным картам в Черногории за первые 6 месяцев 2022 года составил 400,71 млн евро, что даже на 130 млн евро (48 процентов) больше, чем за тот же период прошлого года. По сравнению с пандемией 2020 года объем транзакций по картам в 2022 году выше почти на 165 миллионов евро, то есть на 69,7 процента.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

Согласно данным, предоставленным Центральным банком Черногории (CBCG) порталу Investor, количество платежных транзакций, совершенных с помощью карт, также увеличилось за последние три года с 10,63 млн за первые 6 месяцев 2020 года до 17,81 млн за первые 6 месяцев 2020 года. тот же период в этом году.

Из общего количества выпущенных платежных карт, независимо от количества функций карты, 486 713 из них выдано физическим лицам.