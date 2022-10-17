Сургут, Югра, 17 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Сургутском городском суде утром 17 октября эвакуировали сотрудников и посетителей. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

На электронную почту поступило сообщение о минировании, пояснили в ведомстве изданию. В суде работают полиция, спасатели и скорая. Здание обследуют кинологи с собаками.

Также с утра в Когалыме эвакуированы все школы по причине получения аналогичного письма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября сообщения о минировании получили образовательные учреждения в городе Биробиджане в Еврейской АО.