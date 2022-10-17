Ставрополь, 17 октября 2022, 08:55 — REGNUM Ставропольский край закупил для воинских частей 11 квадрокоптеров. Денежные средства на покупку этих необходимых для ведения боевых действий беспилотных летательных аппаратов были собраны неравнодушными гражданами для созданного в крае благотворительного фонда, оказывающего помощь мобилизованным, контрактникам и добровольцам.
Он также поблагодарил всех, кто не остался в стороне от оказания помощи бойцам и пообещал, что работа по сбору средств для снабжения военных необходимым снаряжением продолжится.
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