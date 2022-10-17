Ставрополь, 17 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Ставропольский край закупил для воинских частей 11 квадрокоптеров. Денежные средства на покупку этих необходимых для ведения боевых действий беспилотных летательных аппаратов были собраны неравнодушными гражданами для созданного в крае благотворительного фонда, оказывающего помощь мобилизованным, контрактникам и добровольцам.

Квадрокоптер

«В воинские части передали 11 квадрокоптеров, «птичек», которые помогают в разведке и в бою. Снарядили их всем необходимым для использования в полевых условиях по заявкам военных», — сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Он также поблагодарил всех, кто не остался в стороне от оказания помощи бойцам и пообещал, что работа по сбору средств для снабжения военных необходимым снаряжением продолжится.