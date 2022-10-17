Джакарта, 17 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Семь человек погибли после того, как моторная лодка перевернулась в водах Боа, в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Поисково-спасательная операция в Индонезии

На борту лодки находилось 36 пассажиров, в том числе 25 взрослых и 11 детей. Погибли семь пассажиров, в том числе шесть взрослых и один ребенок. Кроме того, еще 12 человек прошли лечение в больнице.

В 300 метрах от береговой линии, когда лодка развернулась, чтобы вернуться на берег, судно внезапно перевернулось. Предположительно инцидент произошел из-за потери равновесия и большого количества пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Индонезии ожидает, что инфляция в октябре 2022 года достигнет 0,05% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом рост цен на топливо по-прежнему является основным фактором инфляции.

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