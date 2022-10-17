Томск, 17 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Новым руководителем департамента здравоохранения Томской области назначен бывший заместитель главврача центральной клинической больницы АО «РЖД Медицина» в Москве Роберт Фидаров.

Администрация Томской области Роберт Фидаров

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе региональной администрации, указ о назначении подписал губернатор Владимир Мазур. По его словам, новый начальник облздрава имеет большой опыт работы в системе здравоохранения — как в государственном, так и в частном.

«Отсутствие значительного опыта бюрократической работы, на мой взгляд, здесь тоже в плюс, потому что здравоохранение как самая близкая людям сфера сегодня требует неформального подхода, незаезженных решений», — отметил он.

Роберт Фидаров родился в 1976 году в Душанбе, детство и юность провёл во Владикавказе. В 1998 году окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию по специальности «стоматология», а в 2001-м — Владикавказский институт управления по специальности «юриспруденция». В 2012 году стал кандидатом медицинских наук.