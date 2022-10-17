Москва, 17 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Правительство РФ продолжает работу по расселению людей из аварийного жилья. Чтобы обеспечить снос или реконструкцию таких домов и дать возможность жильцам переехать в новое жильё из резервного фонда, будет дополнительно направлено 24 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Krd.ru Аварийное жилье

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Речь идёт о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании. Деньги поступят до конца 2022 года.

Как сообщается на сайте правительства РФ, больше всех из дальневосточных субъектов получит Якутия — 8,1 млрд рублей, Хабаровский край — более 600 млн рублей, Приморью выделят более 500 млн рублей, чуть меньше этой суммы получит Еврейская АО, более 400 млн придётся на Приамурье.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край вошел в число субъектов России, которые планируют досрочно завершить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщает минстрой региона. Там же напомнили, что между Алтайским краем и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство выполнить программу до конца 2023 года.