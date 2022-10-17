Абуджа, , 08:53 — REGNUM Более 600 человек погибли в результате сильнейшего за последнее десятилетие наводнения в Нигерии, согласно новым данным, опубликованным в воскресенье 16 октября, как передает агентство France-Presse.

Нигерия Pedro

Стихийное бедствие также вынудило более 1,3 миллиона человек покинуть свои дома, сообщила в соцсети министр по гуманитарным вопросам Садия Умар Фарук.

«К несчастью, по состоянию на сегодня, 16 октября 2022 года, погибло более 603 человек», — сказала Умар Фарук.

Неделю назад сообщалось о 500 погибших, но их число выросло отчасти потому, что власти некоторых штатов не подготовились к наводнению, сказала министр.

Наводнение также полностью разрушило более 82 000 домов и почти 110 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Производители риса предупредили, что из-за наводнений в 200-миллионной стране могут повыситься цены на рис.

Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявили в сентябре, что Нигерия входит в число шести стран, где высок риск катастрофического голода.

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