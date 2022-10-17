Подгорица, , 08:53 — REGNUM Турецкий экспорт на Балканы за девять месяцев 2022 года увеличился на 24,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 15,7 миллиарда долларов, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Ассамблеи турецких экспортеров (TIM).

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За девять месяцев этого года экспорт в балканские страны, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Черногорию, Косово, Северную Македонию, Румынию, Сербию, Словению и Грецию, составил 15,69 млрд долларов.

Больше всего было экспортировано в Румынию — 4,7 миллиарда долларов, а самый большой прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был в Черногории.

За аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 12,57 миллиарда долларов, что свидетельствует об увеличении в этом году экспорта на Балканы на 24,9 процента.

За Румынией следуют Болгария (3,4 миллиарда долларов), Греция (2,1), Сербия (1,3) и Словения с импортом из Турции на сумму 1,2 миллиарда долларов.