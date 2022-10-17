Симферополь, , 08:51 — REGNUM Движение автобусов открыто по Крымскому мосту утром 17 октября, об этом сообщили в министерстве транспорта России.

На Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как сообщается, движение автобусов через мост открыто в оба направления.

Таким образом, теперь пассажирские перевозки доступны на автобусах, а также поездах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате загорелись цистерны проходившего в этот момент поезда. Произошло обрушение двух пролётов автомобильной части мост, погибли четыре человека. СК возбудил уголовное дело.

Добавим, что ранее было частично возобновлено движение легкового транспорта через Крымский мост. Автобусы отправлялись паромной переправой — всего с ночи на 9 октября по 07:00 16 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 12 873 пассажиров и 3 965 единиц автотранспорта, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков.