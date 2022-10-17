Таллин, , 08:50 — REGNUM

Бюджет 401(K) 2012

Обсуждение и принятие проекта бюджета Эстонии на 2023 год будет горячим, пообещали накануне обсуждения представители оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии Эстонии (EKRE), выступая на массовом митинге протеста в Таллине.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR, проект госбюджета в понедельник, 17 октября, поступил на первое чтение в парламент.

Оппозиция обращает внимание, что бюджет, как и в предыдущие годы, является дефицитным — объем доходов составит 16 млрд евро, а расходов — 17 млрд евро. При этом правительство намерено впервые за десятилетие взять крупный внешний кредит для покрытия расходов – более чем на миллиард евро.

По оценке оппозиции, в проекте бюджета очень мало признаков стратегического мышления, то есть почти все дополнительные расходы сделаны с прицелом на грядущие парламентские выборы.

Беспокоит оппозицию и то, что кабинет министров не воспринимает серьезно проблемы, связанные с нехваткой энергоносителей, в частности проблемы с реализацией проекта портового СПГ-терминала, и рекордную с 1990-х годов инфляцию.