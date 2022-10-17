Кабул, , 08:48 — REGNUM По данным Henley Global, три азиатские страны, Япония, Сингапур и Южная Корея, имеют самые действительные паспорта в мире. Афганистан снова оказался в конце списка, а Ирак — на ступеньку выше Афганистана.

Афганский паспорт darivoa.com

По данным Института Хенли, граждане Японии могут путешествовать в 193 страны без визы или получать визу после прибытия в аэропорт, а граждане Афганистана имеют такую возможность только в 27 странах.

До распространения пандемии коронавируса проездные документы европейских стран обычно находились в верхней части таблицы.

Информационное агентство Bloomberg пишет, что до 2017 года азиатские страны вряд ли могли войти в первую десятку стран. Сейчас Германия находится на четвёртом месте, а Великобритания — на шестом. Паспорт России, которая сейчас втянута в конфликт на территории б. УССР, опустился на четыре строчки до 50 места.

Из таблицы видно, что Пакистан занимает четвёртое, а Иран — одиннадцатое место среди стран с наименее действенными паспортами. Путешествовать без визы или получить визу по прибытии можно в 32 странах с пакистанским паспортом и 43 странах — с иранским.