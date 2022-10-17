Таллин, 17 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум.

Vk.com/podslushanoperm Ураган

Кратковременный, но необычайно мощный ураган пронесся вечером в воскресенье, 16 октября, по западной и северной Эстонии, спасатели до сих пор устраняют неполадки в электросетях. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на Спасательный департамент.

Наиболее пострадали от природной стихии Ляэнеский и Харьюский уезды. До сих пор более 3 400 домохозяйств остаются без света, проезд по автотрассам затруднен из-за поваленных деревьев.

«Сорванные ветром крыши, сломанные деревья, поврежденные линии электропередач, автомобили и так далее. Порывы ветра нанесли большой ущерб во многих местах за короткое время», — отметил синоптик Кайро Кийтсак.

Циклон с грозой, шквальным ветром и проливным дождем пришел на территорию материковой Эстонии с Балтийского моря.

Ожидается, что непогода стихнет к полудню понедельника, 17 октября.