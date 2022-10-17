Петропавловск-Камчатский, , 08:56 — REGNUM Сильный штормовой ветер ожидается на юго-западе Камчатки 18 октября, сообщает 17 октября пресс-служба территориального управления МЧС.

Просторы Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

Синоптики предупредили о приближении к полуострову циклона с Охотского моря. Влиять на погоду атмосферный вихрь начнёт в первые ночные часы 18 октября.

«На юге Елизовского муниципального района, в Усть-Большерецком и Соболевском муниципальных районах в этот день прогнозируется сильный дождь. Ветер в указанных районах, а также в Усть-Камчатском муниципальном районе, может достигать 25-28 м/с», — сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дождь и сильный штормовой ветер сохранятся до конца ночи, затем влияние циклона переместится на территории Олюторского муниципального района и Алеутского муниципального округа. Там пройдёт сильный дождь, порывы ветра составят до 25-28 м/с.

Сильный ветер будет дуть в Усть-Камчатском районе. Ночью 19 октября в Олюторском районе также ожидаются сильный дождь и ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября из-за сильных дождей смыло два мостовых пролёта через реку Пымта на дороге в село Соболево. Село оказалось подтоплено.

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