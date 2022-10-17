Кишинёв, 17 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Крупный бизнесмен, лидер партии «Шор» Илан Шор призвал оппозиционные партии Молдавии вступать в Комитет национального спасения. Обращение он сделал 16 октября, обращаясь по видеосвязи к участникам протестной акции в центре Кишинёва.

Чурбан Илан Шор

«Этот комитет будет осуществлять различные действия, включая обеспечение управления до проведения досрочных выборов. Он будет действовать от имени и в интересах народа Республики Молдова», — сказал Шор.

Он отметил, что к протестующим, которые не покидают с середины сентября находятся в палатках в правительственном квартале, так никто не пришел из руководства страны.

«Мы объявили, что протесты будут мирными, но не доводите нас до ситуации, о которой вы пожалеете», — добавил лидер партии.

Стоит отметить, что вечером 16 октября правоохранители в Кишинёве снесли весь палаточный городок протестующих. В пресс-службе полиции это объяснили «нарушениями порядка» со стороны активистов и «провокациями». Также в полиции посчитали, что есть угрозы эскалации обстановки.