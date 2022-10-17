Сочи, Краснодарский край, , 08:46 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Северсталь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Северстали» шайбы забросили нападающие Александр Жабреев и Даниил Вовченко. У «Сочи» отличился форвард Амир Гараев.

На сегодняшний день «Северсталь» занимает восьмое место в Западной конференции, на счету команды 21 очко. «Сочи» идёт на 11-м месте в Западной конференции с девятью очками.

Читайте также: ЦСКА одержал победу над «Витязем» в матче КХЛ