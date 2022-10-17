Сеул, , 08:47 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретится 17 октября с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и другими международными спортивными лидерами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Томас Бах Republic of Korea

Сообщается, что Бах прибыл в Сеул для участия в Генеральной Ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Известно, что во встрече также примут участие исполняющий обязанности главы АНОК Робин Митчелл, вице-президент АНОК по Азии Юй Цзайцин, бывший генсек ООН Пан Ги Мун, являющийся председателем комиссии МОК по этике, и министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Бо Гюн.

Ожидается, что в Генеральной Ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) примут участие около 800 спортивных лидеров, включая представителей 205 олимпийских комитетов.