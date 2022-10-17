Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:57 — REGNUM Жителя Каменского округа Свердловской области осудили за угрозу убийством бывшей супруге и поджог её дома. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре 2022 года мужчина угрожал убийством на тот момент своей супруге. Он придушил женщину, после чего преследовал её, чтобы та не обратилась в полицию. Свердловчанка не стала это терпеть и сообщила мужу о том, что намерена развестись с ним. Тогда мужчина поджог дом супруги. В результате жилище женщины и её совершеннолетнего сына полностью сгорело.

Каменский районный суд назначил уральцу наказание в виде двух лет семи месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 15% зарплаты осуждённого. Приговор пока не вступил в законную силу.