Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Соединенные Штаты не смогут одержать победу, если в скором времени начнется военное противостояние Пекина и Вашингтона, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расчеты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ситуация на территории б. УССР показала проблемы в американском военно-промышленном комплексе, одной из которых является неповоротливость и сложности в наращивании производства.

В связи с этим при потенциальном возникновении регионального конфликта военные США могут остаться без вооружений.

«Почти в двух дюжинах составленных экспертами CSIS сценариев войны США и Китая в Тайваньском проливе США израсходовали все свои ракеты «воздух-земля», а также высокоточные противокорабельные ракеты большой дальности уже в течение недели», — передает газета.

Кроме того, проблемы заключается в нежелании военных компаний США заключать долгосрочные контракты с Пентагоном на производство боеприпасов из-за существующих финансовых рисков.