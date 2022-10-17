Грозный, 17 октября 2022, 08:44 — REGNUM Из Чечни в Херсонскую область отправилась очередная партия гуманитарного груза. Большая его часть составляет фрукты- мандарины, гранаты, яблоки. Они доставлены детям, проживающим в интернате и получающим лечение в областной больнице, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Часть груза досталась бойцам из республики, которые участвуют в спецоперации и находятся на территории Херсонской области.
Напомним, такие «посылки» с продуктами питания и необходимыми вещами регулярно отправляются из Чечни в освобожденные регионы бывш. УССР по указанию президента РОФ Аймани Кадыровой.