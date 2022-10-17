Грозный, 17 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Из Чечни в Херсонскую область отправилась очередная партия гуманитарного груза. Большая его часть составляет фрукты — мандарины, гранаты, яблоки. Они доставлены детям, проживающим в интернате и получающим лечение в областной больнице, сообщил глава ЧечниРамзан Кадыров.

ejaugsburg Мандарины

«Еще один из многочисленных гуманитарных грузов от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова прибыл в Херсонскую область. Сюда были отправлены продовольственные пакеты, фрукты, соки. В ассортимент входят мука, подсолнечное масло, хурма, мандарины, апельсины, яблоки, гранаты и др. Всего почти 20 тонн продуктов. Этот груз доставлен для местного детского интерната и детской областной больницы», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Часть груза досталась бойцам из республики, которые участвуют в спецоперации и находятся на территории Херсонской области.

Напомним, такие «посылки» с продуктами питания и необходимыми вещами регулярно отправляются из Чечни в освобожденные регионы бывш. УССР по указанию президента РОФ Аймани Кадыровой.