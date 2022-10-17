Одесса, Украина, 17 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Одессе прогремели взрывы, сообщил 17 октября депутат Рады Алексей Гончаренко.

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«В Одессе тоже взрывы», — написал он в личном телеграм-канале.

Ранее киевские СМИ написали как минимум об одном взрыве в пригороде Одессы. Пострадал объект критической инфраструктуры.

При этом власти города дважды за утро объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве после удара дронов горит здание национальной энергетической компании «Укрэнерго».