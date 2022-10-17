В Южной Корее начались полевые учения с участием американских военных
Сеул, 17 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В понедельник 17 октября войска Южной Кореи приступили к проведению ежегодных учений «Хогук» на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Северной Кореей, как передает агентство Reuters.
Учения, которые должны завершиться 22 октября, продолжают целый ряд военных учений Южной Кореи за последние недели, включая совместные с США и Японией.
Полевые учения проходят на фоне того, что КНДР проводит испытания оружия ускоренными темпами и 14 октября произвела пуск баллистической ракеты малой дальности, а также выпустила сотни артиллерийских снарядов вблизи межкорейской границы.
Пхеньян гневно отреагировал на южнокорейские и совместные военные мероприятия, назвав их провокациями и угрожая ответными шагами. Сеул утверждает, что его учения носят регулярный характер и ориентированы на оборону.
В ходе учений «Хогук» южнокорейские войска, к которым присоединились американские военные, сосредоточатся на поддержании боеготовности и повышении способности войск выполнять совместные операции, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«Войска будут проведут дневные и ночные маневры, смоделированные для противодействия ядерным, ракетным и другим угрозам со стороны Северной Кореи, дабы освоить возможности выполнения задач в военное и мирное время и повысить оперативную совместимость с некоторыми американскими силами», — говорится в заявлении Объединенного комитета.