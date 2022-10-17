Сеул, 17 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В понедельник 17 октября войска Южной Кореи приступили к проведению ежегодных учений «Хогук» на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Северной Кореей, как передает агентство Reuters.

(сс) U.S. Department of Defense Current Photos Южнокорейские солдаты

Учения, которые должны завершиться 22 октября, продолжают целый ряд военных учений Южной Кореи за последние недели, включая совместные с США и Японией.

Полевые учения проходят на фоне того, что КНДР проводит испытания оружия ускоренными темпами и 14 октября произвела пуск баллистической ракеты малой дальности, а также выпустила сотни артиллерийских снарядов вблизи межкорейской границы.

Пхеньян гневно отреагировал на южнокорейские и совместные военные мероприятия, назвав их провокациями и угрожая ответными шагами. Сеул утверждает, что его учения носят регулярный характер и ориентированы на оборону.

В ходе учений «Хогук» южнокорейские войска, к которым присоединились американские военные, сосредоточатся на поддержании боеготовности и повышении способности войск выполнять совместные операции, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Войска будут проведут дневные и ночные маневры, смоделированные для противодействия ядерным, ракетным и другим угрозам со стороны Северной Кореи, дабы освоить возможности выполнения задач в военное и мирное время и повысить оперативную совместимость с некоторыми американскими силами», — говорится в заявлении Объединенного комитета.