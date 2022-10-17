Хабаровск, 17 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Хабаровске осуждена 36-летняя местная жительница за причинение смерти по неосторожности, сообщили в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Читайте также: В Томске мужчину арестовали за жестокое убийство сестры

Установлено, что в январе 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила кружкой по голове знакомого, который разбудил её, чтобы продолжать застолье.

После удара пострадавший от медицинской помощи отказался и умер через несколько часов.

Суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства местной жительницы.