В Хабаровске умер мужчина от удара кружкой
Хабаровск, 17 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Хабаровске осуждена 36-летняя местная жительница за причинение смерти по неосторожности, сообщили в прокуратуре региона.
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Установлено, что в январе 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила кружкой по голове знакомого, который разбудил её, чтобы продолжать застолье.
После удара пострадавший от медицинской помощи отказался и умер через несколько часов.
Суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томске возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства местной жительницы.