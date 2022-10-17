Москва, , 08:45 — REGNUM Движение автобусов возобновлено на Крымском мосту, ранее их направляли на паромную переправу. Об этом сообщает 17 октября Минтранс России.

Крымский мост (c) ИА REGNUM

Автобусы утром запустили по мосту в обоих направлениях. Прежде двигаться по мосту могли только легковые автомобили.

«Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, два пролёта автомобильной части моста, идущей в сторону Крыма, обрушились 8 октября в результате взрыва грузовика и пожара, охватившего проходивший грузовой поезд. ЧП признано диверсией, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по Крымскому мосту также восстановлено.

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