Москва, 17 октября 2022, 08:45 — REGNUM Движение автобусов возобновлено на Крымском мосту, ранее их направляли на паромную переправу. Об этом сообщает 17 октября Минтранс России.

Крымский мост
Крымский мост
(c) ИА REGNUM

Автобусы утром запустили по мосту в обоих направлениях. Прежде двигаться по мосту могли только легковые автомобили.

«Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, два пролёта автомобильной части моста, идущей в сторону Крыма, обрушились 8 октября в результате взрыва грузовика и пожара, охватившего проходивший грузовой поезд. ЧП признано диверсией, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по Крымскому мосту также восстановлено.

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