Москва, , 08:37 — REGNUM Во второй половине текущей недели в столице России ожидается значительное снижение температуры воздуха. Об этом 17 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Осень Модест Колеров © ИА REGNUM

«Мы привыкли уже, что много солнца, света, но с этим можно пока что попрощаться. Ближайшие дни будут хмурые, осенние, облачные, ветреные, с порывами до 15 м/с. Дожди начнутся уже в понедельник, но наиболее дождливая погода прогнозируется во вторник», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что, если 17 октября в Москве ожидается температура воздуха +8… +10 °C, то 20 октября она снизится до +5… +7 °C, а 21 октября — до +3… +7 °C.

При этом такая смена температуры, как пояснил Вильфанд, связана с изменением направления ветра, который станет северным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что первые редкие снежинки с дождём жители Москвы могут увидеть уже на предстоящей неделе.