* запрещённая в России организация

Донецк, , 08:36 — REGNUM Заявления лидера киевского террористического режима Владимира Зеленского о том, что боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе решили держаться до последнего, были откровенной ложью. Об этом рассказал пленный сержант полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Швец.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он добавил, что в тот момент азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поняли, что стали пушечным мясом, «которое ставят на истребление», однако, по его словам, им был дан приказ стоять до конца, и другого выбора у них не было.

«Нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего, — цитирует пленного РИА Новости. — На самом деле, никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца».

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Как сообщало ИА REGNUM, об освобождении Мариуполя Вооружёнными силами РФ и силами Народной милиции Донецкой Народной Республики министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину в апреле. По его словам, остатки нацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с наёмниками из США и Европы были надёжно блокированы на комбинате «Азовсталь».

В настоящее время в городе идёт активное восстановление разрушенной ВСУ в ходе конфликта инфраструктуры.