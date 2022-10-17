Сеул, , 08:35 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Муххамед ибн Салман Аль Сауд отложил визит в Южную Корею, которую должен был состояться в течение 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского лидера.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (сс) U.S. Department of State

Сообщается, что представители двух стран вели тесные консультации о визите, намеченном на ноябрь, однако договоренность так и не была достигнута.

«Мы всё ещё находимся в тесном контакте», — отметили в администрации южнокорейского лидера.

Известно, что известия о возможном визите наследного принца Саудовской Аравии, который считается де-факто правителем страны, в Сеул вызвали широкий интерес среди представителей южнокорейских компаний, желающих принять участие в проекте по строительству умного города Неом.

В настоящее время стороны ведут переговоры о возможной встрече президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и Муххамеда ибн Салмана Аль Сауда на полях саммита «Большой двадцатки» (G20).

_______________________