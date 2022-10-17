Сеул, 17 октября 2022, 08:35 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Муххамед ибн Салман Аль Сауд отложил визит в Южную Корею, которую должен был состояться в течение 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского лидера.
Сообщается, что представители двух стран вели тесные консультации о визите, намеченном на ноябрь, однако договоренность так и не была достигнута.
«Мы всё ещё находимся в тесном контакте», — отметили в администрации южнокорейского лидера.
Известно, что известия о возможном визите наследного принца Саудовской Аравии, который считается де-факто правителем страны, в Сеул вызвали широкий интерес среди представителей южнокорейских компаний, желающих принять участие в проекте по строительству умного города Неом.
В настоящее время стороны ведут переговоры о возможной встрече президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и Муххамеда ибн Салмана Аль Сауда на полях саммита «Большой двадцатки» (G20).
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