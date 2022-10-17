Сеул, 17 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отложил визит в Южную Корею, который должен был состояться в течение 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского лидера.

(сс) U.S. Department of State Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Сообщается, что представители двух стран вели тесные консультации о визите, намеченном на ноябрь, однако договоренность так и не была достигнута.

«Мы всё ещё находимся в тесном контакте», — отметили в администрации южнокорейского лидера.

Известно, что новость о возможном визите наследного принца Саудовской Аравии, который считается де-факто правителем страны, в Сеул вызвала широкий интерес среди представителей южнокорейских компаний, желающих принять участие в проекте по строительству умного города Неом.

В настоящее время стороны ведут переговоры о возможной встрече президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда на полях саммита «Большой двадцатки» (G20).