Наследный принц Саудовской Аравии отложил свой визит в Южную Корею
Сеул, 17 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отложил визит в Южную Корею, который должен был состояться в течение 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского лидера.
Сообщается, что представители двух стран вели тесные консультации о визите, намеченном на ноябрь, однако договоренность так и не была достигнута.
«Мы всё ещё находимся в тесном контакте», — отметили в администрации южнокорейского лидера.
Известно, что новость о возможном визите наследного принца Саудовской Аравии, который считается де-факто правителем страны, в Сеул вызвала широкий интерес среди представителей южнокорейских компаний, желающих принять участие в проекте по строительству умного города Неом.
В настоящее время стороны ведут переговоры о возможной встрече президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда на полях саммита «Большой двадцатки» (G20).