Кишинёв, , 08:32 — REGNUM Сотрудники полиции Кишинёва вечером 16 октября снесли палаточный городок протестующих, расположенный в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих Политическая партия «Шор»

«Руководство полиции сослалось на решение Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое запрещает только блокирование движения. Палатки были эвакуированы вместе с личными вещами, документами и продуктами питания протестующих. Многие палатки были выброшены и уничтожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были убраны не только палатки, которые стояли на проезжей части. Их забросили в грузовики и увезли. В партии действия правоохранителей назвали «бесчинствами». В полиции объяснили снос города тем, что протестующие якобы нарушили правила, а также не выполнили законные требования.

«Все действия преследовали цель спровоцировать беспорядки и поставить под угрозу общественную безопасность, не принимая во внимание, что на площади Великого Национального Собрания планировались другие мероприятия, в том числе с участием детей», — заявили в пресс-службе полиции Кишинёва.

Стоит отметить, что городок был размещён в Кишинёве с 18 сентября. «Шор» объявила бессрочную акцию протеста с требованием отставки президента страны Майи Санду и правительства.

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