В Кишинёве правоохранители снесли городок протестующих
Кишинёв, 17 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Кишинёва вечером 16 октября снесли палаточный городок протестующих, расположенный в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».
«Руководство полиции сослалось на решение Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое запрещает только блокирование движения. Палатки были эвакуированы вместе с личными вещами, документами и продуктами питания протестующих. Многие палатки были выброшены и уничтожены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что были убраны не только палатки, которые стояли на проезжей части. Их забросили в грузовики и увезли. В партии действия правоохранителей назвали «бесчинствами». В полиции объяснили снос города тем, что протестующие якобы нарушили правила, а также не выполнили законные требования.
«Все действия преследовали цель спровоцировать беспорядки и поставить под угрозу общественную безопасность, не принимая во внимание, что на площади Великого Национального Собрания планировались другие мероприятия, в том числе с участием детей», — заявили в пресс-службе полиции Кишинёва.
Стоит отметить, что городок был размещён в Кишинёве с 18 сентября. «Шор» объявила бессрочную акцию протеста с требованием отставки президента страны Майи Санду и правительства.