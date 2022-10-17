Серов, Свердловская область, 17 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Житель Серова Свердловской области лишился более 1,4 млн рублей, поверив мошенникам. Мужчина был убеждён, что зарабатывает деньги, играя на бирже, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Злоумышленники действовали по хорошо известной схеме. Один из них позвонил уральцу и сообщил о всех преимуществах ведения сделок на бирже. Затем с мужчиной связался «финансовый аналитик» и убедил его скачать приложение. После этого уралец начал переводить деньги на неизвестный счёт, полагая, что средства будут участвовать в сделках. Только после того, как мужчина столкнулся с блокировкой приложения, а неизвестные перестали выходить на связь, он понял, что его обманули. В общей сложности мужчина перевёл мошенникам более 1,4 млн рублей.

Уралец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.