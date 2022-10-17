Донецк, , 08:30 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после 5 утра произошёл удар по критической инфраструктуре в Роменском районе Сумской области.