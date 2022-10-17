Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM Сара Хесс, работавшая над сценарием сериала «Дом дракона» продлила контракт с телеканалом HBO ещё на два года. Об этом 17 октября сообщает портал Metro World News.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

В рамках подписанного соглашения Хесс, работавшая над сценариями шестого и девятого эпизода «Дома дракона», продолжит участвовать в проектах по созданию оригинального контента HBO. Стоит отметить, что зрители также знают писательницу по популярному сериалу «Доктор Хаус»: она работала над сценариями этого шоу на протяжении семи сезонов.

Напомним, на данный момент HBO показал восемь серий «Дома дракона». Девятый эпизод первого сезона сериала выйдет в эфир телеканала сегодня, 17 октября 2022 года.

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