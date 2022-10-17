Токио, , 08:29 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида 17 октября распорядился провести расследование в отношении Церкви объединения, после того как вследствие убийства бывшего премьера Синдзо Абэ выявились тесные связи между ней и членами правящей партии, как передает агентство Reuters.

Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Поддержка правительства Кисиды упала до самого низкого уровня с момента его вступления в должность на фоне растущего в обществе недовольства в том числе из-за того, что Либерально-демократическая партия (ЛДП) не полностью раскрыла свои связи с церковью, известной массовыми бракосочетаниями.

Подозреваемый в убийстве Абэ, застреленного в июле 2022 года, заявил, что церковь довела его мать до разорения и обвинил Абэ в поддержке церкви, которую критики называют сектой.

Кисида поручил министру культуры подготовить расследование в отношении церкви в соответствии с Законом о религиозных объединениях.

Выступая в парламенте, Кисида извинился за то, что многие члены его партии имели связи с церковью, что, по его словам, подорвало доверие населения к правительству. Премьер-министр сказал, что он «серьезно относится» к обвинениям в том, что церковь довела многих приверженцев до нищеты и разрушила их семьи. По его словам, лично он не связан с церковью, в отличие от многих однопартийцев.

Также Кисида рассказал, что правительство получило более 1700 просьб о помощи от пострадавших из-за церкви, которые жаловались на финансовые проблемы и психические расстройства.

В опубликованном 17 октября предложении правительственной группы экспертов говорится, что следствие должно рассмотреть возможный роспуск церкви.

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