Первоуральск, Свердловская область, 17 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Житель Первоуральска Свердловской области предстал перед судом по обвинению в гибели дочери в результате ДТП. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствие установило, что в июле 2021 года мужчина, лишённый водительского удостоверения за пьяную езду, снова управлял автомобилем в нетрезвом виде. При этом на коленях у него сидела пятилетняя дочь.

Уралец не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Его дочь получила тяжёлые травмы, в результате чего скончалась в больнице.

Первоуральский городской суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием свободы в колонии-поселении. Его также лишили права управлять автомобилем на срок два с половиной года.