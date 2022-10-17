Москва, , 08:37 — REGNUM Группа разведчиков ВСУ взята в плен в Харьковской области на сватовском направлении. Разведчики работали в том числе с иностранными наёмниками.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военнослужащие ЛНР захватили разведчиков противника в районе села Берестовое. По словам одного из участников разведгруппы, военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережного, их было шестеро. Нужно было пройти три километра, чтобы позднее завести группу.

«Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошёл за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», — приводит РИА Новости рассказ пленного.

Бережной добавил, что по меньшей мере 100 наёмников, включая офицеров из США, Великобритании и Польши, участвовали в боевых действиях в районе Балаклеи, Купянска и Шевченково. Разведчики ВСУ должны были прочистить путь и завести группу, подождать, пока она окопается, и уйти.

«Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада», — утончил разведчик.

По его словам, он лично завёл на харьковское направление семь групп иностранных наёмников примерно по 20 человек в каждой.

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