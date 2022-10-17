Вашингтон, 17 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Видеозапись, героем которой стал президент США Джозеф Байден, поедающий мороженое и одновременно отвечающий на вопросы об экономическом положении страны, вызвала возмущение жителей Соединённых Штатов. Видео было опубликовано 16 октября в социальных сетях, в том числе в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер отвечал на вопросы журналистов во время посещения кафе в городе Портленде. Поедая мороженое, Байден одновременно рассказывал о «чертовски сильной» экономике в США и о том, что инфляция его не беспокоит, — ведь она, по мнению Байдена, ниже, чем в других странах.

Однако слова президента США вызвали серьёзные сомнения у зрителей. В частности, зрители указали, что стоимость товаров и услуг в стране взлетела на 13,6%, в том числе и на мороженое, которым лакомился Байден. Другие комментаторы предположили, что глава Белого дома вообще не осознаёт, что происходит в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенатор-республиканец Рик Скотт раскритиковал в эфире телеканала Fox News президента США Джозефа Байдена за то, что он игнорирует насущные проблемы жителей страны, так как вообще не имеет о них представления.