Киев, 17 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В центре Киева начался пожар в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом сообщили 17 октября киевские СМИ.

Niklas Freidwall Пожар

По данным журналистов, Киев атаковали дроны-камикадзе, после чего над городом поднялись клубы чёрного дыма. В здании национальной энергетической компании после удара начался сильный пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, данные о взрывах в центре Киева подтвердил мэр города Виталий Кличко.