Токио, , 08:26 — REGNUM Особое внимание усилению возможности ведения японскими войсками длительных боевых действий собирается уделить правительство Японии. Об этом 17 октября заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Вооружённые силы Японии Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Кисиды, власти Японии собираются применить комплексный подход в вопросе укрепления оборонной мощности страны и формирования государственного бюджета на 2023 финансовый год.

«Крайне важным моментом при этом станет формирование потенциала для ведения длительных военных действий, а также укрепление соответствующих оборонных сооружений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США намерены выделить денежные средства в целях «укрепления связей» с Японией.