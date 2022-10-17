Красноярск, , 08:25 — REGNUM Жители Красноярского края отправили новую партию гуманитарного груза в Донбасс. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в краевом Заксобрании.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Как уточнили в телеграм-канале Заксобрания «Парламент на Енисее», красноярцы собрали для жителей Донбасса учебники для школьников, предметы первой необходимости и посылки для военнослужащих. 20-тонная фура 16 октября отправилась в Свердловский район Луганской Народной Республики.

В посылки для солдат вошли тёплые вещи, нательное бельё, средства гигиены, медикаменты, продукты питания, включая сладости.

«По традиции, в каждой посылке письма со словами поддержки. Спасибо всем, кто объединился в это непростое время ради победы», — отметил спикер краевого парламента Алексей Додатко.

19 октября из Красноярска отправится ещё одна машина. Посылки доставят мобилизованным жителям края, находящимся в Юрге (Кемеровская область).

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Жителям Красноярского края, попавшим под частичную мобилизацию, выплатят по 100 тысяч рублей.

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