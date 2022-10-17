Москва, , 08:23 — REGNUM Кредитные каникулы «не включаются» тут же в момент мобилизации, о том, как работают кредитные каникулы для мобилизованных, рассказала депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) .

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как сообщало ИА REGNUM, в России начали действовать кредитные каникулы для мобилизованных.

При подаче заявления на кредитные каникулы банк запрашивает информацию у Минобороны или в воинских формированиях, действительно ли такой человек мобилизован и едет на войну. Военные ведомства должны предоставить подтверждение в течение семи дней. Далее банк рассматривает заявление в течение десяти дней, затем только сообщает результат: одобрены или не одобрены кредитные каникулы. При положительном решении кредитор направит заемщику новый график платежей, отметила депутат Госдумы Филатова в телеграм-канале.

«То есть, кредитные каникулы «не включаются» тут же в момент мобилизации. Пока между банками и Минобороны идет выяснение всех обстоятельств, деньги будут списываться. По закону», — указала парламентарий.

Филатова отдельно остановилась на том, что будет происходить с процентами.

На остаток основного долга начисляются проценты в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита на дату обращения за каникулами. Этот показатель рассчитывает Банк России.

«Таким образом, отсрочка — платная. Пока человек мобилизован, кредит не «замораживается», и на долг начисляются проценты. По возвращении придется оплатить все в полном объеме с небольшим дисконтом на проценты по займу», — сделала вывод Филатова.

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Долг военнослужащего и членов его семьи будет полностью погашен в случае гибели или получения инвалидности I группы во время специальной военной операции.

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