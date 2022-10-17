Москва, , 08:23 — REGNUM Западные страны потребовали от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, усилив давление через перспективу евроинтеграции, пишет «Коммерсант «.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что главным аргументом стал тот факт, что среди кандидатов на интеграцию в Евросоюз Белград стал единственным, которая отказалась поддержать санкции.

«Прогресс в переговорах о вступлении Сербии (в Евросоюз) должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России», — приводит газета официальное обращение комитета Европарламента по иностранным делам.

Соответствующие условия были объявлены после опубликования отчёта ЕК за 2022 год о переговорах с Белградом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сербия проголосовала против российского предложения в ГА ООН устроить тайное голосование по резолюции, осуждающей воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с Россией.

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