Джакарта, , 08:22 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о землетрясении магнитудой 4,5 в индонезийской провинции Западная Нуса Тенггара, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло 16 октября в 08:13 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 13 км к юго-востоку от Восточного Ломбока. Очаг землетрясения залегает на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось на западе Ломбока, Матараме, и западе Сумбаве.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.