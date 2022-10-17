Мюнхен, Германия, 17 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» в матче десятого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:0.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

В составе «Баварии» голы забили полузащитник Серж Гнабри, нападающие Эрик Шупо-Мотинг, Лерой Зане, Садио Мане и хавбек Марсель Забитцер.

На сегодняшний день «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, на счету команды 19 очков. «Фрайбург» идёт на третьем месте с 18 очками.