Токио, 17 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Проекты с японским участием «Сахалин-1» и «Сахалин-2», которые Москва решила перевести в российскую юрисдикцию, являются важными с точки зрения обеспечения энергобезопасности Японии. Такого мнения придерживается японское правительство. Об этом 17 октября в ходе выступления на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

При этом он подчеркнул, что власти страны будут продолжать поиск способов повысить эффективность санкционных мер, вводимых против России. Однако это будет делаться с учётом оценки возможных последствий «для граждан Японии, японских предприятий и мирового сообщества».

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Кисида считает, введенные против Москвы санкции приводят к тому, что «работающие в России иностранные компании уходят из страны и приостанавливают работу, нарушены цепочки поставок, резко сокращается производство в таких зависимых от импорта отраслях, как автомобилестроение».

Премьер-министр отметил, что японские власти продолжат принимать меры для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов своей стране.

«Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» являются важными для энергобезопасности Японии», — указал Кисида, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сахалин — 1» основан в 1996 году. Нефть там добывают по условиям российско-японского соглашения о разделе продукции. 7 октября президент РФ Владимир Путин распорядился передать имущество проекта «Сахалина — 1» в собственность РФ.

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14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будет создано ООО «Сахалин-1», — общество станет оператором проекта «Сахалин-1».