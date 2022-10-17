Киев, 17 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. После 5 утра произошёл удар по критической инфраструктуре в Роменском районе Сумской области, сообщил 17 октября глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий.

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«Удар по объектам критической инфраструктуры после 05:00», — рассказал он, уточнив, что местом атаки стал Роменский район. Других подробностей он не привёл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о сильном пожаре в здании национальной энергетической компании в центре Киева.