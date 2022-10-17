Москва, , 08:18 — REGNUM Видеозапись сбивания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) киевских нацистов электромагнитным импульсом в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 17 октября Минобороны России.

Беспилотник

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как обнаруживший дрон ВСУ российский военный сообщает сослуживцам о его обнаружении, после чего они достают «дронобойное ружьё», которым с помощью электромагнитного импульса осуществляют воздействие на беспилотник, и он снижается.

При этом военнослужащий под позывным «Сокол» рассказал, что на протяжении недели было сбито до 20 вражеских беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центре Киева начался сильный пожар в здании национальной энергетической компании.