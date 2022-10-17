Верона, Италия, , 08:15 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Вероной» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

На девятой минуте полузащитник «Вероны» Мигел Велозу срезал мяч в свои ворота. Через десять минут защитник «Вероны» Корай Гюнтер сравнял счёт.

Победу «Милану» принёс гол хавбека Сандро Тонали на 81-й минуте.

На сегодняшний день «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, на счету команды 23 очка. «Верона» идёт на 18-м месте с пятью очками.

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