Кемерово, , 08:14 — REGNUM В Кемеровской области усилятся контроль качества воздуха. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Высоцкий.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кузбасс — это промышленный регион. И на качество воздуха у нас оказывается влияние, негативное прежде всего, промышленные предприятия: горнодобывающие, металлургия, энергетика, котельные», — сказал он в прямом эфире телеграм-каналу Центра управления регионом.

По наблюдениям за качеством атмосферного воздуха в трёх кузбасских городах, где стоят посты гидрометцентра, по Кемерову и Новокузнецку уровень загрязнения воздуха оценивается как «высокий» и «очень высокий», в Прокопьевске — пониженный уровень загрязнения воздуха.

Высоцкий отметил, что посты гидрометцентра планируется поставить ещё в четырёх городах — Междуреченске, Белово, Киселёвске и Лининск-Кузнецком. Места уже определены, решается вопрос федерального финансирования.